Francesca Pascale ricoperta di soldi da Silvio Berlusconi (Di domenica 9 agosto 2020) Ci vorrebbe… un’amica. Magari molto speciale, per godersi la buonuscita milionaria ricevuta da Silvio Berlusconi. E Francesca Pascale l’ha trovata in Paola Turci. Tra l’ex compagna del Cavaliere e la cantatrice romana c’è grande armonia. Le due donne, vent’anni di differenza, trascorrono insieme le vacanze su uno yacht al largo della Costiera Amalfitana. Tra Senza veli, tintarelle e gesti di complicità, Vexftrst lady di Arcore e l’artista dall’anima rock possono brindare alla “pensione dorata” che, secondo indiscrezioni, sarebbe finita nelle tasche della Pascale dopo la fine della sua lunga relazione con il fondatore di Canale 5. Si parla di venti milioni di euro più un mantenimento da un milione l’anno: cifra che i ... Leggi su aciclico

