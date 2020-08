Un Posto Al Sole, anticipazioni dal 10 al 14 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole vedremo finalmente Eugenio e Susanna fare ritorno alle loro vite di sempre. Ma per Eugenio i guai non sono finiti, anzi si ritrova a fare i conti con Alberto. Mentre il rapporto tra Serena e Filippo subisce nuovi scossoni, la fuga di Tregara sembra essere a una svolta decisiva. Anche Rossella è alle prese con nuove difficoltà legate alla sua prova in ospedale. Ci sono poi Guido e Mariella che cercano di combinare un incontro tra Cotugno e Dolly. Un Posto al Sole, un ricatto per Eugenio Alberto è deciso a tirarsi fuori dai guai ed è pronto a farlo a modo suo stavolta. Proprio Alberto deciderà di affrontare Eugenio. Mentre Nunzia, faccia a faccia con i suoi sentimenti, non è più disposta a nascondere il boss Tregara, ... Leggi su thesocialpost

