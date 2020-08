Si spezza in due: volo Air India si schianta nell'aeroporto (Di venerdì 7 agosto 2020) Avrebbe mancato la pista abbattendosi su una delle strade circostanti l'aeroporto della città di Calicut nel Kerala. Il bilancio è da confermare ma i morti sono almeno due e 35 i feriti. Il Bpeing 737-800 dell'Air India proveniente da Dubai con a bordo almeno 191 passeggeri si è schiantato spaccandosi in due mentre usciva di pista durante l'atterraggio all'aeroporto Kozhikode, a Sud del Paese. Big plane crash. 2 pieces of 191 passengers caused by #AirIndia aircraft slipping (IX1344) #Kerala pic.twitter.com/R5EhU8bfeS — पृथ्वी चक्र (@ChakrPrithvi) August 7, 2020 Leggi su iltempo

repubblica : RT @RepubblicaTv: Aereo Air India esce dalla pista e si spezza in due: il caos davanti alla carcassa del velivolo: Un volo Air India con 19… - FrankDrWhite : #AirIndia #Dubai #Kerala #KeralaFloods Aereo della Air India si spezza in due in atterraggio. 190 persone a bor… - wldbenx : RT @RepubblicaTv: Air India, un aereo con 190 passeggeri si spezza in due all'aeroporto di Calicut: Un volo dell'Air India si è schiantato… - CarlottaMiller_ : RT @RepubblicaTv: Aereo Air India esce dalla pista e si spezza in due: il caos davanti alla carcassa del velivolo: Un volo Air India con 19… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Air India, un aereo con 190 passeggeri si spezza in due all'aeroporto di Calicut: Un volo dell'Air India si è schiantato… -