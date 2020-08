Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino: l’ufficialità e i dettagli dell’accordo (Di venerdì 7 agosto 2020) Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino, con un accordo fino al 2022. Questo il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un contratto biennale. Marco Giampaolo è nato a Bellinzona il 2 agosto 1967. Ex calciatore professionista, ha intrapreso la carriera da tecnico nel 2000, a Pescara, come vice allenatore. Nel corso degli anni ha maturato molteplici esperienze in Club di Serie A e B, sulle panchine di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Empoli, Sampdoria e Milan. In carriera vanta in totale 277 partite in Serie A. Il ... Leggi su calcioweb.eu

