Libero annuncia che i migranti mangiano cani a Lampedusa, poi si smentisce: Telese deride Senaldi (Di venerdì 7 agosto 2020) Un modo di fare giornalismo davvero particolare quello di Libero, senza voler dare lezioni a nessuno, in riferimento all’ormai famoso titolo odierno: “I migranti mangiano cani a Lampedusa“. Una vicenda che, per forza di cose, ha sollevato un polverone, considerando anche il fatto che gli italiani siano molto sensibili all’argomento. In realtà la storia appare ben diversa e, paradossalmente, a sbufalare la fake news ci ha pensato proprio Libero. Una vicenda così paradossale da ricordarci quella del campo dei migranti trasformatosi nel rapper Drake, come osservato tramite un nostro recente report. Libero si autosmentisce sul titolo “I migranti mangiano ... Leggi su bufale

