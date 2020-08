La musica di strada torna a Ferrara con il Buskers Festival (Di venerdì 7 agosto 2020) BOLOGNA, 07 AGO - , quest'anno dal 26 al 30 agosto: 15 band d'Europa suoneranno in cinque location storiche della città estense mentre i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ansa_ER : La musica di strada torna a Ferrara con il Buskers Festival. Dal 26 al 30 agosto, preview il 25 a Comacchio #ANSA - RADIOBRUNO1 : La musica di strada torna a Ferrara con i Buskers. Radio Bruno è radio ufficiale dell'evento #Ferrara #Buskers… - AleFabbriHA : RT @GruppoHera: ??Con #GruppoHera la musica di strada è più #green: per il @FerraraBuskers Festival, dal 26 al 30/8 la multiutility fornirà… - GruppoHera : ??Con #GruppoHera la musica di strada è più #green: per il @FerraraBuskers Festival, dal 26 al 30/8 la multiutility… - stydjaa : Ho fatto un sogno strano ma al tempo stesso bellissimo perché ho sognato Namjoon, era bellissimo. Eravamo in delle… -