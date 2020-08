Inter, Eriksen: «Serie A diversa dalla Premier. Europa League importante» (Di giovedì 6 agosto 2020) Christian Eriksen ha parlato dopo la partita vinta in Europa League contro il Getafe: le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il gol-vittoria realizzato in Europa League contro il Getafe. PRESTAZIONE – «Quando entri dalla panchina vuoi sempre avere il miglior impatto possibile sulla partita. Io sono stato fortunato nello sfruttare l’opportunità appena entrato. Abbiamo chiuso il match, che è stato tosto e duro, ma siamo andati avanti noi». PIEDE – «Per me calciare di destro o sinistro è indifferente. Mi è arrivata sul mancino, sono stato rapido ... Leggi su calcionews24

