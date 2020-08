Courmayeur, terrore ed evacuazione: "Ghiacciaio, rischio crollo imminente. Grande come il Duomo di Milano" (Di giovedì 6 agosto 2020) terrore a Courmayeur, l'esclusiva località in Valle d'Aosta, dove è stato evacuata una intera zona abitata sotto al Ghiacciaio di Planpinciuex. evacuazione definita "urgente e improrogabile" dal sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi: in totale, 75 persone sono state costretta a lasciare casa. Già, il Ghiacciaio rischia di crollare. "Lo scenario prospettato in caso di crollo di una porzione del Ghiacciaio coinvolge parzialmente l'abitato. La situazione prevede un'estrema allerta nelle prossime 72 ore", rimarca. La porzione che rischia di staccarsi è Grande come l'intero Duomo di Milano: si capisce, insomma, che tipo di danni potrebbe comportare. A ... Leggi su liberoquotidiano

