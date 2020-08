USA: continua l’impennata di casi, Trump critica pubblicamente un’altra esperta (Di martedì 4 agosto 2020) Donald Trump ha fortemente criticato la dottoressa Deborah Birx , la coordinatrice della task force contro il coronavirus della casa bianca, in un tweet del 4 agosto. In questo caso, il presidente se l’è presa con la dottoressa per aver affermato che il Covid-19 è «incredibilmente diffuso». Mentre Trump e altri membri dell’amministrazione hanno pubblicamente attaccato Anthony Fauci in diverse occasioni, è la prima volta che anche Deborah Brix si trova al centro delle polemiche del presidente. In questo caso, però, e per la prima volta, anche le dichiarazioni di Brix vanno contro la verità alternativa della casa bianca. I contagi continuano a salire negli Stati Uniti, dove al momento, secondo i dati ufficiali della John Hopkins ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : USA continua Usa, continua la lotta agli incendi in Southern California, migliaia di evacuati Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente TikTok, Microsoft: avanti trattative per acquisizione dopo l'ok di Trump

Microsoft ha reso noto che intende proseguire le trattative con la cinese ByteDance per l'acquisizione di TikTok negli Usa. L'annuncio dopo che il Ceo Satya Nadella ha parlato col presidente americano ...

USA, PMI manifatturiero sotto consensus ma conferma espansione

(Teleborsa) – Cresce l’indice dell’attività manifatturiera degli Stati Uniti, elaborato da Markit, segnalando il proseguimento della fase di recupero scattata alla fine del lockdown a dispetto della c ...

