Sondaggi elettorali SWG, in recupero il Movimento 5 Stelle, PD sempre sotto il 20% (Di martedì 4 agosto 2020) Gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG prima della pausa agostana restituiscono l’immagine di un Paese quasi normale dal punto di vista della popolarità di governo e opposizione, con quest’ultima in vantaggio, come accade ovunque a metà legislatura, e con la maggioranza comunque sopra il 40% Più interessanti sono i rapporti interni alle coalizioni. Nel corso di questa primavera ed estate si è assistito a un riequilibrio in direzione di un maggiore pluralismo. Da tempo non vi sono partiti sopra il 30%, nel centrodestra Fratelli d’Italia ha recuperato punti a spese dell’alleato maggiore, la Lega, mentre nella maggioranza il PD non è riuscito a divenire dominante, valendo meno della metà del totale, a causa soprattutto della piccola rimonta del Movimento 5 ... Leggi su termometropolitico

alessiobiasatti : @LegaSalvini @Mov5Stelle @pdnetwork @forza_italia @FratellidItalia chissà se invece di pensare a queste tematiche q… - biondi_danilo : @matteosalvinimi I sondaggi elettorali di Ixe per Rai 3....Ah! Non sono quelli!????????????? - zazoomblog : Sondaggi elettorali SWG in recupero il Movimento 5 Stelle PD sempre sotto il 20% - #Sondaggi #elettorali #recupero - MarinellaU : - popama_ : RT @Giuliano_Sergi: @M49liberorso -