Coronavirus, si pensa alla ripresa della scuola: approvate le linee guida per la fascia 0-6 anni (Di martedì 4 agosto 2020) ripresa di settembre per la scuola dopo l’estate e la pausa dovuta all’emergenza Coronavirus. Il primo passo oggi. Sono state approvate in Conferenza Unificata le linee guida per la fascia 0-6 anni. Il via libera permetterà l’orientamento per il ritorno in classe e per le attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. “Si tratta di un altro tassello importante in vista della ripresa di settembre – commenta la Ministra Lucia Azzolina -. Stiamo lavorando ogni giorno, senza sosta, per riportare tutti a scuola, dai più piccoli ai più grandi. Già con il documento del 26 giugno, il Piano per la ripartenza ... Leggi su meteoweb.eu

Il tema delle fake news è esploso in tutta la sua gravità durante il lockdown degli scorsi mesi, tanto che molti si sono visti recapitare notizie di dubbia veridicità sul COVID-19 e le tematiche corre ...

Da candidato al Nobel per la pace a vittima del Covid19, è Bruno Ficili l’uomo deceduto nel Ragusano

E’ Bruno Ficili, 84 anni, l’uomo deceduto di Covid19 all’ospedale Maggiore di Modica. Originario di Scicli, dove sarà sepolto, per anni ha vissuto a Siracusa, dove è stato presidente dell’Istituto int ...

