Autonomia: Mattarella, ‘definire meglio riparto competenze legislative Stato-Regioni’ (2) (Di martedì 4 agosto 2020) (Adnkronos) – “Allo sviluppo della collaborazione tra gli esecutivi ha aggiunto Mattarella- potrebbe facilmente accompagnarsi, anche in funzione di bilanciamento, il riconoscimento di un ruolo alle assemblee legislative. Al riguardo sarebbe sufficiente, per il momento la integrazione della commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle stesse autonomie territoriali. Attraverso questa ridotta forma di adeguamento delle istituzioni parlamentari, potrebbe essere perseguita maggiormente -ha concluso Mattarella- la complementarietà nell’esercizio delle rispettive competenze legislative e favorita la condivisione ex ante di comuni obiettivi strategici”.L'articolo Autonomia: Mattarella, ‘definire ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Autonomia: Mattarella, 'no centralismo statale e regionale'... - TV7Benevento : Autonomia: Mattarella, 'definire meglio riparto competenze legislative Stato-Regioni' (2)... - TV7Benevento : Autonomia: Mattarella, 'definire meglio riparto competenze legislative Stato-Regioni'... -

Ultime Notizie dalla rete : Autonomia Mattarella Autonomia, Mattarella: "Leale collaborazione Stato-Regioni è caposaldo" Rai News Autonomia: Mattarella, 'no centralismo statale e regionale'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Si sono succedute analisi critiche, indirizzate talvolta ad alcune amministrazioni regionali, circa ricorrenti tentazioni neo-centralistiche, sull’esempio del modello a suo ...

Autonomia: Mattarella, 'definire meglio riparto competenze legislative Stato-Regioni'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "E' incontestabile che la presenza del livello regionale di legislazione, ancor più come ridefinito nel 2001, ha introdotto e pone a continua prova il tema del riparto della ...

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Si sono succedute analisi critiche, indirizzate talvolta ad alcune amministrazioni regionali, circa ricorrenti tentazioni neo-centralistiche, sull’esempio del modello a suo ...Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "E' incontestabile che la presenza del livello regionale di legislazione, ancor più come ridefinito nel 2001, ha introdotto e pone a continua prova il tema del riparto della ...