Microsoft conferma: pronti ad acquistare TikTok in poche settimane. Così Nadella ha ammorbidito Trump (Di lunedì 3 agosto 2020) Nota ufficiale della società di Redmond che ufficializza la trattativa. Un’operazione da 50 miliardi di dollari. Intanto ByteDance sposta la sede di TikTok da Pechino a Londra “A seguito di una conversazione tra il nostro Ceo, Satya Nadella, e il presidente Donald J. Trump, siamo pronti a continuare le discussioni circa l’acquisto di TikTok negli Stati Uniti”. Con queste parole, sul blog ufficiale della società, Microsoft ha confermato nelle scorse ore che le trattative … Leggi su it.mashable

