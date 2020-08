Infortunio Pessina: lussazione alla rotula, senza interessamento del legamento crociato. Il comunicato (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo le rassicurazioni via social di Matteo Pessina, arriva il comunicato ufficiale dell’Hellas Verona riguardante le condizioni del calciatore, uscito malconcio nella gara di Marassi, contro il Genoa: “Gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 3 agosto, hanno evidenziato che – in uno scontro di gioco al termine del primo tempo di Genoa-Verona – Matteo Pessina ha riportato la lussazione traumatica della rotula del ginocchio sinistro, senza interessamento dei legamenti crociati e collaterali. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili”. foto: calciomercato.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

