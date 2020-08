Inaugurazione nuovo ponte Genova: la polemica dei famigliari vittime (Di domenica 2 agosto 2020) Era il 14 agosto di due anni fa quando il ponte Morandi si sgretolava nel cielo di Genova. Ora il nuovo ponte della città è pronto per l’Inaugurazione. Progettato da Renzo Piano il nuovo ponte di Genova è pronto per essere inaugurato. Nel capoluogo ligure è tutto pronto per la cerimonia di “presentazione” di un viadotto nuovo e innovativo, che passa sul Polcevera e sorge sulle macerie del vecchio Morandi. Il 14 agosto del 2018, di mattina, un tratto del ponte si sgretolava portandosi dietro, assieme a cemento e calcinacci, anche auto e decine di vittime (43). La cerimonia di Inaugurazione lunedì nel tardo pomeriggio, alla presenza, ... Leggi su bloglive

Manca ormai pochissimo all’inaugurazione del nuovo ponte Morandi, un evento che ha causato tante polemiche da parte dei parenti delle vittime del ponte Morandi che saranno i grandi assenti della giorn ...

Tutto pronto per l'inaugurazione del Ponte Genova San Giorgio in agenda per domani. Anche i Benetton a cui, nonostante i proclami dell'esecutivo di sole due settimane fa, spetterà la gestione dell'inf ...

