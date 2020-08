“I giovani si contagino ed evitino i contatti con i familiari”. L’idea dell’infettivologo francese per anticipare l’epidemia di coronavirus (Di domenica 2 agosto 2020) Immunità di gregge per i giovani in modo di arrivare a settembre con una epidemia più gestibile. Per il professor Eric Caumes, primario di Infettivologia dell’ospedale parigino Pitié-Salpetrière, è ora di cambiare strategia per la lotta al Covid 19 “prima di andare a sbattere”. Caumes pensa a una sorta di strategia preventiva per i ragazzi che potrebbero contaminarsi durante l’estate evitando i contatti con i familiari. Ma arrivando alla riapertura delle scuole già immunizzati. Una proposta che crea dibattito sui social: con chi pensa che sia una pessima idea e chi invece la trova di buon senso. In Francia sabato sono stati registrati 1.600 casi di coronavirus, la cifra più alta registrata dalla fine di aprile e il trend ormai da tre settimane è in ascesa. ... Leggi su ilfattoquotidiano

L’immagine di una maxi supposta in primo piano, sulla sua bacheca social. E a corredo un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni alternative: «Il virus ha una logica matematica: se ci sono s ...

Il temuto effetto vacanze sulla pandemia da coronavirus c'è già, mentre l’Oms avverte che la pandemia sarà «molto lunga» e c'è chi, come il governo russo, dà il vaccino come cosa fatta.Il rimbalzo che ...

Il temuto effetto vacanze sulla pandemia da coronavirus c'è già, mentre l'Oms avverte che la pandemia sarà «molto lunga» e c'è chi, come il governo russo, dà il vaccino come cosa fatta.Il rimbalzo che ...