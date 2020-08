Coronavirus: Lombardia, nessun caso a Lecco e Pavia, 10 nel milanese (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 ago. (Adnkronos) – nessun contagio in provincia di Lecco e Pavia, in Lombardia, secondo gli ultimi aggiornamenti del Covid19 della Regione. Dei 38 nuovi casi rilevati dai tamponi, dieci sono nel milanese, di cui cinque in città; nove a Bergamo e 4 rispettivamente a Brescia e Cremona. Sono 3 i positivi a Mantova, uno a Sondrio, Varese, Monza, Lodi e Como. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

fanpage : #Covid_19 Aumentano i casi in Lombardia - RegLombardia : #LNews Oggi si registrano 110 guariti e dimessi in più e nessun contagio a Lecco. Approfondimenti su ->… - MediasetTgcom24 : Fase 3, in Lombardia mascherine al chiuso fino al 10 settembre #coronavirus - zazoomblog : Lombardia Coronavirus oggi: i dati del bollettino del 2 agosto - #Lombardia #Coronavirus #oggi:… - _DAGOSPIA_ : CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DI OGGI: ALTRI 8 MORTI, TUTTI IN LOMBARDIA - 239 POSITIVI IN PIU', MA...… -