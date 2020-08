Coronavirus nel mondo, quasi mille contagi in Germania. Usa, oltre 1.400 morti in 24 ore (Di sabato 1 agosto 2020) Continua a mordere duro la pandemia da Coronavirus nel mondo . Ai casi, ancora in crescita, degli Stati Uniti , che contano oltre 1400 vittime in 24 ore ,, si aggiunge l'allarme del Giappone , con un ... Leggi su quotidiano

petergomezblog : Coronavirus, tonfo del pil in Francia nel secondo trimestre: -13,8%. È crollo record - Agenzia_Ansa : Nuova ordinanza del governatore @FontanaPres : in #Lombardia dal 1 agosto al 10 settembre obbligo di #mascherine al… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus in Italia: #Zaia, focolaio nel Trevigiano con 117 positivi e in #Piemonte i casi sono raddoppiati i… - PaoloScorpio : RT @Giacinto_Bruno: Coronavirus, i termoscanner per misurare la temperatura sono falsi: maxi sequestro nel Salernitano - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Un nuovo caso di Coronavirus nel pisano -