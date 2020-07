Meloni striglia von der Leyen sui diritti della comunità Lgbtq+: «Mia cara bigotta, il suo tweet è discriminatorio, manca il +» (Di venerdì 31 luglio 2020) Doveva essere l’inno del gay pride. Ma poi è arrivata la pandemia e tutto è cambiato. Era novembre del 2019 quando Io Sono Giorgia, il remix di un discorso della leader di Fratelli d’Italia, è diventato in poche ore uno dei tormentoni dell’autunno. E inno della comunità Lgbtq+. Ora Giorgia Meloni ha deciso di usare a suo vantaggio ancora quell’ironia. Destinataria dell’ultima frecciatina della segretaria di Fratelli d’Italia è niente di meno che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che, in un tweet, ha ricordato come l’Ue assicuri a ogni persona di sentirsi libera, libera di vivere e amare chiunque voglia: «Continuerò a spingere per una ... Leggi su open.online

