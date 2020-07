Covid, appalti Soresa: in arrivo rivelazioni clamorose (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si terrà domani, alle ore 12.00 a Napoli presso una area appositamente attrezzata in via Cervantes (di fronte la Banca D’Italia, ad angolo con Piazza Municipio) una conferenza stampa durante la quale l’on. Marcello Taglialatela, presidente della associazione Campo Sud, presenterà ai giornalisti il 5° esposto “ospedali Covid” depositato presso la Procura della Repubblica di Napoli. Verranno presentati documenti inediti comprovanti la compromissione del Presidente De Luca e del suo consigliere Cascone. A quanto apprende Anteprima24 nel corso della conferenza l’ex assessore regionale Taglialatela rivelerà risvolti clamorosi sull’inchiesta Soresa: gli appalti affidati dalla Regione Campania durante l’emergenza ... Leggi su anteprima24

Dopo la pubblicazione della terza puntata dell'inchiesta di Fanpage.it sugli appalti per l'emergenza Covid in Campania non si sono fatte attendere le reazioni. Il lavoro giornalistico evidenzia il ruo ...

