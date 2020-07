Nel Chianti un weekend esplosivo tra musica e degustazioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Per prenotazioni contattare l'ufficio Promozione del territorio: a.molletti@comune.greve-in-Chianti.fi.it. Leggi su lanazione

Nella nuova Fendi 133 posti di lavoro

Di questi 25 unità saranno coinvolte direttamente nel progetti di ricerca e sviluppo cofinanziato ... bellezza e sostenibilità che sorgerà tra le meravigliose colline del Chianti, ad una manciata di ...

Greve in Chianti (Firenze), 30 luglio 2020 - Musica, teatro e streetfood in piazza, passeggiate al chiaro di luna e percorsi trekking tra arte e natura che invitano alla riscoperta della campagna sono ...

