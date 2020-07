La notizia dell’arresto della «segretaria della Lega» è del 2009 (Di giovedì 16 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 7 luglio su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Ma nessun tg da la notizia che la segretaria della Lega è stata arrestata con 8 kl di coca ? Mandate Salvini a citofonare vediamo se risponde qualcuno». Questa notizia risale al 2009 ed è stata ripubblicata senza un chiaro riferimento temporale che permetta al lettore di capire quando il fatto si è realmente verificato. Immagine pubblicata su Facebook il 7 luglio 2020 – notizia vecchia Il 7 aprile ... Leggi su facta.news

