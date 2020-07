Tennis, esibizione Berlino 2020: Thiem si laurea campione, battuto in rimonta Berrettini (Di mercoledì 15 luglio 2020) In una finale incredibilmente equilibrata, è Dominic Thiem a spuntarla e a laurearsi campione del torneo d’esibizione andato in scena sull’erba di Berlino. Non riesce il double a Matteo Berrettini, che pochi giorni fa aveva trionfato in Costa Azzurra, sconfiggendo in finale Tsitsipas ed aggiudicandosi l’Ultimate Tennis Showdown. Quest’oggi, purtroppo, nonostante il primo set vinto al tie-break, l’azzurro non è mai andato particolarmente vicino alla vittoria, cedendo il secondo set per 6-4 e capitolando definitivamente nella terza frazione, persa 10-8 ma dove è sempre stato in svantaggio. CRONACA – Primo set dominato dai servizi e privo di palle break. Tuttavia, non sono mancate le emozioni ed il livello di ... Leggi su sportface

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Thiem 5-6 finale esibizione tennis Berlino 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Thiem… - WeAreTennisITA : Kim Cljisters ha iniziato bene il torneo esibizione World Team Tennis, che si gioca con la formula delle squadre mi… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Thiem 3-6 6-7(5) semifinale esibizione tennis Berlino 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Thiem #6-… - sportface2016 : #BettAces1 2020: #Thiem supera #Sinner in finale, affronterà #Berrettini - zazoomnews : LIVE – Sinner-Thiem 2-5 semifinale esibizione tennis Berlino 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Thiem… -