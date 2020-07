“Non ne hai mai messa una”. Alessia Marcuzzi, la ‘foto-esca’ (dopo il gossip su Stefano De Martino) fa infuriare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Alessia Marcuzzi e il suo Paolo, è bastata una foto per dare il ben servito a tutti. Le polemiche hanno sicuramente travolto la conduttrice e la sua vita sentimentale e privata. In molti hanno gridato allo scoop, dopo il diffondersi delle indiscrezioni sul presunto flirt con Stefano De Martino, smentito prontamente da tutti, persino dal marito della Marcuzzi, preoccupato per la serenità della coniuge. Il ben servito? Eccolo. Pochi giorni fa, marito e moglie si trovavano felici in barca, e oggi un post con tre foto in sequenza, di cui la prima ritrae Alessia e Paolo abbracciati e sorridenti. Ma gli hater sono sempre dietro l’angolo e la foto solleva ancora una volta critiche molto pensanti, che mettono in discussione la sincerità del gesto ... Leggi su caffeinamagazine

