Italiani e calo demografico, i dati Istat che fanno più paura del coronavirus (Di martedì 14 luglio 2020) Qualche giorno fa la Commissione Ue ha dato un volto, anzi un numero, alla crisi economica che i paesi della zona euro stanno attraversando a causa del Covid-19. L’Italia ne è uscita con le ossa rotte, con una stima di recessione nel 2020 pari al -11,2%. “Il peggio potrebbe essere passato”, hanno però voluto rassicurare da Bruxelles. Eppure, a guardare la situazione demografica del Belpaese, sembra che il peggio debba ancora arrivare. E che ci vorranno decenni per risollevarsi.Un nuovo rapporto dell’Istat ha sottolineato che in Italia nel 2019 si è toccati il minimo storico di nascite dai tempi dell’Unità del 1861. Il calo è stato drastico rispetto al 2018, un -4,5% che equivale a circa 19mila bambini nati in meno. A contribuire a questi numeri è il generale invecchiamento della ... Leggi su wired

