Il sonetto di Grillo sulla Raggi apre il totosindaco della Capitale (Di martedì 14 luglio 2020) (Foto: Claudio Sisto/Ipa)Un orribile sonetto in romanesco, che per giunta non è un sonetto ma un claudicante testo in prosa ricco di parolacce, pubblicato l’altro giorno sul blog di Beppe Grillo ha riacceso la polemica su Virginia Raggi. L’avevamo lasciata rincorrere i runner nei parchi di Roma, in pieno lockdown e in diretta da Barbara D’Urso, e l’abbiamo ritrovata qualche giorno fa al penultimo posto dei sindaci più apprezzati d’Italia. Nel sondaggio di Ipr Marketing per Il Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori locali, infatti, la prima cittadina della Capitale si piazza a un ragguardevole 103esimo posto, davanti solo alla collega di Alessandria Maria Rita Rossa (dem). Difficile scivolare lì in fondo anche impegnandocisi con ... Leggi su wired

