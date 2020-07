Usa, 38enne muore di Coronavirus: era convinto che le mascherine non servissero a niente (Di lunedì 13 luglio 2020) Scrive sui social: “La mascherine non servono a niente”, 38enne muore di Coronavirus muore di Coronavirus dopo aver scritto sui social che le “mascherine non servono a niente” e che si trattava solamente di una moda passeggera: protagonista della vicenda un 38enne dell’Ohio, la cui storia è ora al centro di numerosi articoli da parte di testate statunitensi e non solo. Nato e cresciuto a Port Clinton, Richard Rose, questo il nome della vittima, era un veterano dell’esercito degli Stati Uniti. L’uomo, che ha prestato servizio per l’esercito per nove anni, andando in missione anche in Iraq e Afghanistan, ha accusato i primi sintomi del Covid-19 alla fine dello scorso ... Leggi su tpi

Dal parquet al ring passando per il "diamante" da baseball. Tante stelle dello sport americano si sono ritrovate sul green, tra putt e swing, per un evento benefico che ha visto trionfare - oltre la ...

"Covid dono di Allah", così l'italiano che incitava alla Jihad

"Il Covid è stato un dono di Allah". E ancora: "Avanza fratello, avanza verso la morte, tu che sei coraggioso. Vieni e indossa una carica esplosiva, accorri ed esplodi, così la morte è migliore ed è m ...

