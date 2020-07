Rimuovere il genere? Ci pensano i Paesi Bassi (Di lunedì 13 luglio 2020) I Paesi Bassi stanno pianificando di Rimuovere il genere dalle carte di identità. Eliminando qualsiasi marcatore di genere sui documenti di identità, saranno più semplici le pratiche burocratiche per le persone non binarie e transgender. Come si fa a Rimuovere il genere? Le persone potranno scegliere un indicatore “X” al posto di “M” o “F” … Leggi su periodicodaily

Orlando : “rimuovere ostacoli che impediscono parità di genere” Il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ha scritto su Facebook che è inaccettabile l’assenza delle donne in alcuni importanti organismi e che bisogna rimuovere gli ostacoli alla parità di genere. Andrea Orlando, vicesegretario ...

SoToSpeak2016 : @elisa19867 @LoredanaRiccard Voi chi? Non sono ozcan sono ÖzSer da sempre ...le tue amiche che ieri hanno ripreso u… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimuovere genere Tra le proteste di Black Lives Matter, nuovi appelli per rimuovere statue che ostacolano la narrazione storica dei Caraibi Global Voices Online in Italiano TikTok: utenti violano le normative, rimossi 49 milioni di video

TikTok ha rimosso oltre 49 milioni di video negli ultimi sei mesi, secondo un recente report pubblicato dall’azienda stessa. Nel corso della seconda metà dell’anno, la società ha rimosso per l’esattez ...

Atwood, Rowling e Rushdie contro la cancel culture. Ma esiste davvero?

In queste ore sta facendo molto discutere una lettera aperta pubblicata dalla rivista americana Harper’s Magazine in cui diversi intellettuali (tra cui Margaret Atwood, Salman Rushdie e JK Rowling) es ...

TikTok ha rimosso oltre 49 milioni di video negli ultimi sei mesi, secondo un recente report pubblicato dall’azienda stessa. Nel corso della seconda metà dell’anno, la società ha rimosso per l’esattez ...In queste ore sta facendo molto discutere una lettera aperta pubblicata dalla rivista americana Harper’s Magazine in cui diversi intellettuali (tra cui Margaret Atwood, Salman Rushdie e JK Rowling) es ...