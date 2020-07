La Juventus vicina al 36° scudetto, ma c’è chi ha fatto meglio: la classifica dei club con più campionati nazionali vinti [FOTO] (Di lunedì 13 luglio 2020) La Serie A si avvia verso la fase conclusiva. E la Juventus è vicina al suo nono scudetto consecutivo, il trentaseiesimo della sua storia. Sarebbe l’ennesimo trionfo per i bianconeri, che doppierebbero Milan e Inter per numero di campionati vinti. Ma 36 non bastano. Ci sono squadre nel mondo che hanno fatto molto meglio della Juve. Ovvio, soprattutto in tornei meno competitivi rispetto alla Serie A, ma vale la pena sottolineare anche questi numeri. E anche chi pensa che vincere 9 campionati consecutivi sia un record si sbaglia. C’è chi è riuscito in imprese addirittura più titaniche. Andiamo a vedere nel dettaglio queste due classifiche. Squadre con più titoli consecutivi nel mondo Nel mondo, il ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : ???? +++ LA #JUVE SI AVVICINA AL TRENTASEIESIMO #SCUDETTO, IL NONO DI FILA MA C'E' CHI HA FATTO MEGLIO ???? LA CLAS… - MondoNapoli : Tuttosport - La Juventus si avvicina a Milik, i bianconeri inseriscono un'altra contropartita: i dettagli -… - infoitsport : L'Atalanta non sfata il tabù Juventus: sono 31 anni che non vince. Ma Lisbona è vicina - infoitsport : Calciomercato Juventus, affare Milik | “Cessione più vicina” - internewsit : Gasperini: 'Atalanta molto vicina a Inter e Lazio! Juventus test Champions' - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus vicina Mercato Juventus: Paratici bussa alla porta del Sassuolo Virgilio Sport Serie A, risultati finali 32a giornata: colpo Samp a Udine, Fiorentina-Verona 1-1, Parma-Bologna 2-2

Risultati finali per le partite delle 19.30 della 32a giornata della Serie A. L'unica vittoria è per la Sampdoria che espugna il campo dell'Udinese 3-1 con il ritorno al gol di Quagliarella. Pareggi r ...

Juventus, restyling a centrocampo: vicino il primo colpo

La Juventus nella prossima sessione di calciomercato vuole restaurare il suo centrocampo. Per questo motivo Fabio Paratici sta seguendo diversi profili da provare a portare a Torino. Tra questi, ...

Risultati finali per le partite delle 19.30 della 32a giornata della Serie A. L'unica vittoria è per la Sampdoria che espugna il campo dell'Udinese 3-1 con il ritorno al gol di Quagliarella. Pareggi r ...La Juventus nella prossima sessione di calciomercato vuole restaurare il suo centrocampo. Per questo motivo Fabio Paratici sta seguendo diversi profili da provare a portare a Torino. Tra questi, ...