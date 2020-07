Coronavirus, isolato un ceppo mutato in Veneto: "Molto più aggressivo". Vaccino, pessime notizie? (Di lunedì 13 luglio 2020) "Dopo il caso del cluster arrivato dalla Serbia, ho fatto sequenziare il virus dei 4 positivi arrivati da quale Paese e il risultato è che tutti e 4 i tamponi hanno una carica virale Molto elevata, i 4 tamponi sono identici tra di loro e quindi provengono da un unico ceppo e sono diversi da quelli isolati in Italia": così il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa alla sede della Protezione Civile di Marghera. Il presidente del Veneto ha sottolineato come "bisogna fare particolare attenzione a i virus che arrivano dall'estero, perchè hanno una virulenza maggiore, sono più aggressivi e hanno una mutazione", ha spiegato, Insomma, in Veneto è stato isolato un nuovo ceppo di ... Leggi su liberoquotidiano

