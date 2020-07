Berrettini senza sosta: dalla vittoria all'UTS ai nuovi tornei, in attesa della ripartenza vera (Di lunedì 13 luglio 2020) In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il nostro numero uno è sembrato carico. Sono convinto che nessuno di noi, dopo quello che è successo, possa fare dei pronostici. Ci saranno sicuramente ... Leggi su eurosport

Ubitennis : Colpo Palermo. La ripartenza sotto il segno della Halep (Crivelli). Halep a Palermo senza ingaggio (Vannini). Berre… - zazoomnews : Tennis sconfitta senza conseguenze per Berrettini al Thiem’s 7: Kachanov supera l’azzurro in due set - #Tennis… - Ubitennis : Berrettini: 'Dico sì agli US Open, ma senza rischi Covid' (Scanagatta). Dopo il virus esplode la tennis-mania. I ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini senza Ultimate Tennis Showdown: I risultati delle semifinali e finale. Matteo Berrettini vince il torneo LiveTennis.it LIVE Berrettini-Tsitsipas 3-2, Finale UTS 2020 in DIRETTA: l’azzurro trionfa al sudden death

23.08 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della spettacolare finale dell’Ultimate Tennis Showdown che ha visto trionfare Matteo Berrettini e buon proseguimento di serata. Loading... Loading ...

LIVE Berrettini-Tsitsipas 1-0, Finale UTS 2020 in DIRETTA: l’azzurro parte benissimo

Finisce il primo quarto con Berrettini bravo a sfruttare il X3 e a costringere all’errore l’avversario nei punti decisivi, partenza molto convincente dell’azzurro. 16-15 BERRETTINI CONQUISTA IL PRIMO ...

23.08 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della spettacolare finale dell’Ultimate Tennis Showdown che ha visto trionfare Matteo Berrettini e buon proseguimento di serata. Loading... Loading ...Finisce il primo quarto con Berrettini bravo a sfruttare il X3 e a costringere all’errore l’avversario nei punti decisivi, partenza molto convincente dell’azzurro. 16-15 BERRETTINI CONQUISTA IL PRIMO ...