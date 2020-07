Napoli-Milan, Ibrahimovic infuriato dopo il cambio: scaglia una bottiglietta (Di domenica 12 luglio 2020) Il Milan è sotto. Nel posticipo contro il Napoli, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i padroni di casa ribaltano la partita grazie alle reti di Di Lorenzo e Dries Mertens con responsabilità non da poco di Gianluigi Donnarumma. dopo la rete del 2-1 Stefano Pioli decide di cambiare Zlatan Ibrahimovic, che stasera non ha di certo brillato: lo svedese non ha preso il cambio anche perché è arrivato poco dopo il gol del 2-1 e quindi c’era anche tanta rabbia per lo svantaggio e ha scagliato una bottiglietta a terra non nascondendo la sua insofferenza. Leggi su sportface

