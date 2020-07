Vino: diminuiscono le giacenze nelle cantine (Di sabato 11 luglio 2020) Le giacenze di vini in cantina sono in diminuzione: rispetto a un anno fa si registra -2,5% per i vini, del -9,5% per i mosti e del -38,6% per i VNAIF Al 17 giugno 2020, negli stabilimenti enologici italiani erano presenti 46,6 milioni di ettolitri di Vino, 4,5 milioni di ettolitri di mosti e 85 mila… L'articolo Vino: diminuiscono le giacenze nelle cantine Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

“Le misure previste dal Ministero per aiutare le aziende del comparto vitivinicolo non sono adeguate alle necessità dei produttori piemontesi. Malgrado le ripetute segnalazioni di Confagricoltura Piem ...

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Dall'inizio della pandemia la spesa alimentare degli italiani ha subito un taglio di 12 miliardi di euro dovuto al crollo dei pasti fuori casa che non è stato compensato dall'a ...

