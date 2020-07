Robert De Niro sul lastrico per il Coronavirus e la moglie gli fa causa (Di sabato 11 luglio 2020) Il Coronavirus non ha guardato in faccia nessuno, anche il famosissimo attore Robert De Niro è stato danneggiato dall’emergenza sanitaria. In diretta via Skype con il tribunale di New York l’attore ha dichiarato di essere “a secco”. A causa dello stop per il covid-19 anche gli affari della nota star di Hollywood sono stati gravemente danneggiati, tra cui il suo ristorante Nobu. Vista la situazione l’attore ha dimezzato il limite della carta di credito di sua moglie. Un gesto che non è stato preso affatto bene, tant’è che la sottoscritta ha fatto causa a De Niro. Insomma, con il danno anche la beffa. Leggi anche –> Alessia Marcuzzi marito furioso, gli amici lo chiamano per prenderlo in giro: la famiglia ... Leggi su urbanpost

