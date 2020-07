Lampard: "Jorginho è ancora importante per il Chelsea" (Di sabato 11 luglio 2020) LONDRA, INGHILTERRA, - " Sono molto felice di Jorginho ". Frank Lampard , tecnico del Chelsea , getta acqua sul fuoco. Titolare indiscusso fino al lockdown, l'ex centrocampista del Napoli, accostato ... Leggi su corrieredellosport

Jorginho in crisi : il leader del Sarri-ball per Lampard è solo il re del passaggio laterale Processo a Jorginho . Il metronomo del “ Sarri-ball ” in questo momento vive una crisi di identità al Chelsea. Più che altro è il Chelsea che non ha ancora ben capito se gli serva o meno il re del passaggio laterale . Il ...

Processo a . Il metronomo del “ ” in questo momento vive una di identità al Chelsea. Più che altro è il Chelsea che non ha ancora ben capito se gli serva o meno il re del . Il ... In Inghilterra sicuri : "Lampard sta facendo fuori Jorginho". La Juve tenta il 'Cuadrado-bis' Jorginho ancora fuori . Il centrocampista del Chelsea, dalla ripresa, ha giocato solo 10 minuti con i Blues. "Jorginho fuori dall’inizio? Non significa nulla sul suo futuro. So che ha più da darci in futuro" ha detto il tecnico Lampard ...

Jorginho ancora . Il centrocampista del Chelsea, dalla ripresa, ha giocato solo 10 minuti con i Blues. "Jorginho dall’inizio? Non significa nulla sul suo futuro. So che ha più da darci in futuro" ha detto il tecnico Lampard ... Lampard ammette : “Jorginho out per scelta tecnica”. Assist alla Juve? In casa Chelsea il nuovo che avanza è Billy Gilmour. Il giovanissimo centrocampista scozzese si è imposto all'attenzione generale con una serie di ottime prestazioni, premiate dalla scelta del tecnico Frank Lampard di inserirlo ...

sportli26181512 : Lampard: 'Jorginho è ancora importante per il Chelsea': Il tecnico dei Blues smentisce le voci di problemi con l'ex… - Maggico7 : @mikelelomb @mattmela98 Vedo difficile lo scambio ramsey jorginho. Lampard sta dando poco spazio a jorginho perché… - infoitsport : 'Jorginho via dal Chelsea, Lampard lo sta facendo fuori' - infoitsport : Jorginho Juventus, Lampard insiste: “La sua esclusione non significa nulla” - infoitsport : Chelsea, Lampard su Jorginho: 'Gilmour al suo posto? È stata una scelta tecnica' -

Ultime Notizie dalla rete : Lampard Jorginho Lampard: "Jorginho è ancora importante per il Chelsea" Corriere dello Sport Lampard: "Jorginho è ancora importante per il Chelsea"

LONDRA (INGHILTERRA) - "Sono molto felice di Jorginho". Frank Lampard, tecnico del Chelsea, getta acqua sul fuoco. Titolare indiscusso fino al lockdown, l'ex centrocampista del Napoli, accostato alla ...

Lampard: "Felice di Jorginho, per il Chelsea è ancora importante"

LONDRA (INGHILTERRA) - "Se un giocatore resta fuori per alcune partite non significa che non rientra più nei miei piani". Così Frank Lampard, manager del Chelsea, ha smentito le voci di problemi con l ...

LONDRA (INGHILTERRA) - "Sono molto felice di Jorginho". Frank Lampard, tecnico del Chelsea, getta acqua sul fuoco. Titolare indiscusso fino al lockdown, l'ex centrocampista del Napoli, accostato alla ...LONDRA (INGHILTERRA) - "Se un giocatore resta fuori per alcune partite non significa che non rientra più nei miei piani". Così Frank Lampard, manager del Chelsea, ha smentito le voci di problemi con l ...