Juventus – Atalanta – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di sabato 11 luglio 2020) Juventus – Atalanta è la partita che in questo momento tutti aspettano per capire se i bianconeri riusciranno a tirar fuori gli artigli e se la Dea è davvero all'altezza di giocarsela anche con i campioni d'Italia. Questa sera alle ore 21:45 inizierà lo spettacolo per la 32a giornata di Serie A. Juventus – Atalanta: come arrivano alla gara La Juventus è reduce dal bruttissimo k.o. subito contro il Milan per 4-2 dopo essere stata in vantaggio per 2-0 e avere in pugno la possibilità di chiudere il discorso scudetto. I bianconeri si sono però rilassati subendo l'incredibile rimonta. Questa sera deve dimostrare contro la squadra più in forma del momento che quello di Milano è stato solo un incidente di percorso ed in

