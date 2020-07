Chiara Ferragni prima tra gli influencer italiani: la classifica dei guadagni (Di sabato 11 luglio 2020) Avvenuto con successo il passaggio al mondo della musica, Chiara Ferragni può festeggiare l’ennesimo anno di successi. L’ultimo brano di Baby-K ha portato l’influencer nel mondo dei videoclip e dei tormentoni, ultima tappa di un percorso che pare inarrestabile. A tracciare nel dettaglio il successo della moglie di Fedez sta pensando in questo periodo anche la stampa internazionale; in una discussa e acclamatissima classifica e graduatoria pubblicata da Hopper HQ, dedicata a guadagni e imprese degli influencer mondiali, la cremonese ricopre come prevedibile un ruolo da protagonista. Nessun rivale per Chiara Ferragni nella classifica americana sugli influencer: la moglie di Fedez batte Gianluca ... Leggi su velvetgossip

Da Chiara Ferragni ad Ariana Grande - quanto guadagnano influencer e artisti con i loro post Dopo le indiscrezioni uscite sui “guadagni social” di Fedez, vengono fuori le cifre di vari influencer , da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis. E sono cifre da capogiro. Instagram diventa una specie di ufficio di collocamento per ...

Dopo le indiscrezioni uscite sui “guadagni social” di Fedez, vengono fuori le cifre di vari , da a Giulia De Lellis. E sono cifre da capogiro. Instagram diventa una specie di ufficio di collocamento per ... «Non mi basta più» - l’eterno ennesimo successo di Chiara Ferragni Chiara Ferragni compie 33 anni Chiara Ferragni compie 33 anni Chiara Ferragni compie 33 anni Chiara Ferragni compie 33 anni Chiara Ferragni compie 33 anni Chiara Ferragni compie 33 anni Chiara Ferragni compie 33 anni Chiara Ferragni compie 33 anniIl ...

compie 33 anni compie 33 anni compie 33 anni compie 33 anni compie 33 anni compie 33 anni compie 33 anni compie 33 anniIl ... Chiara Ferragni e la “gemellina” di Leone | Somiglianza pazzesca Incredibile scoperta da parte di Chiara Ferragni su TikTok, suo figlio Leone avrebbe una “gemellina” di nome Nya, una bimba davvero somigliante a lui Non solo Instagram, Chiara Ferragni usa molto anche il social network TokTok. Infatti a ...

VanityFairIt : Ecco perché Chiara fa sempre centro - _mirianaa__ : @ssimonxo ma chi è questa che si crede di essere Chiara Ferragni 2.0? - giul9801 : RT @BlackOutTotale: 'Gli influencers non esisterebbero senza i deficienters!' Un post di Chiara Ferragni vale 59.700 dollari! Gianluca Vacc… - tulisso : #Influencer Un post di #ChiaraFerragni vale 60mila dollari, ma per The Rock si arriva al milione. Le sorprese della… - robyc169 : Presto unfollowerò tutte le influencer tranne Chiara Ferragni sorry not sorry -