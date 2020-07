Caserta, MoVimento 5 Stelle: i candidati al Consiglio Regionale della Campania (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ecco i candidati del MoVimento 5 Stelle del collegio di Caserta al Consiglio Regionale della Campania, che sono stati presentati stamattina nella magnifica cornice del Palazzo Paternò. Una squadra di cittadini che conoscono profondamente il territorio, tutte le sue problematiche, particolarità ed eccellenze da valorizzare. Cittadini coraggiosi che vogliono mettere le proprie competenze al servizio della collettività e che affiancheranno la nostra candidata presidente Valeria Ciarambino. ✔Vincenzo Viglione: ingegnere civile, consigliere e segretario uscente delle commissioni ambiente e anticamorra. Primo firmatario della legge ... Leggi su anteprima24

