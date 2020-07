Backup Android: la guida (con e senza root) (Di sabato 11 luglio 2020) Il Backup è un’operazione comune in informatica, che consiste nel fare una copia di sicurezza dei dati a cui si tiene (come immagini, canzoni, contatti o chat) per evitare che vengano persi. Gli smartphone sono leggi di più... Leggi su chimerarevo

Guida Google Foto : backup illimitato su Android - iPhone e PC Se sei stanco di prestare attenzione alle decine di microSD, hard disk o qualsiasi supporto fisico di memorizzazione, potresti pensare di utilizzare un servizio di cloud per salvare i tuoi contenuti. In particolare, per quanto leggi di più...

boaterst1 : @pisciboy Amigo, o backup do android é feito no google drive e o do iphone no icloud - simmetricaMente : @C_Carlotta_C Per whatsapp se fai il backup su drive (impostazioni-chat-backup delle chat) recuperi tutto, anche i… - Backup_Wizard : RT @Acronis_Italia: Italia quinta al mondo per attacchi #malware su #Android - @HDblog - _axqw : @SalvoSalento Infatti solo la diffusione la salva. Mi capita di ascoltare gente che si lamentava della “memoria pie… - Viciupacciu : @dioBarrel ?????????? A parte gli scherzi, di Android non ne capisco molto, ma credo che sia possibile farlo facendo un… -

Android 11 obbligherà tutte le app ad effettuare backup completi, ma… (tipico Google)

HUAWEI: ecco l'ecosistema vincente di prodotti e servizi che altri in Android sognano

Huawei è, dati di mercato alla mano, il più grande produttore di smartphone al mondo. Ma non solo, è uno dei colossi del settore delle telecomunicazioni principali a livello globale e vende prodotti e ...

Android 12: 5 funzioni su cui lavora Google

Su Reddit, il team Android di Google ha fatto cenno ad alcune funzioni a cui l’azienda sta lavorando e che vedremo, probabilmente, su Android 12. A quanto pare, Google sta alacremente lavorando al pro ...

