Milano, Sala “11 mila richieste per scuola Infanzia” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Il Comune ogni anno accoglie 30mila bambini e quest’anno abbiamo richieste di nuovi ingressi per 11mila”. Lo dice il sindaco di milano Giuseppe Sala in un video sui social parlando di scuola dell’Infanzia. pc/red <div>milano, Sala “11 mila richieste per scuola Infanzia”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

AMorelliMilano : Mentre l’amministrazione dorme il centro di Milano è infestato dai topi. Questa la situazione in zona Garibaldi, in… - chedisagio : Considero @BeppeSala un bravo sindaco che ha sbagliato, e troppo, durante l'emergenza covid. Dal video iniziale a… - stanzaselvaggia : “Dormo male la notte e la foto sul Duomo è stata un errore. Milano deve rinascere, basta egoismi. Potrei dare un nu… - CorriereCitta : Milano, Sala “11 mila richieste per scuola Infanzia” - Masssimilianoo : RT @SkyTG24: #Milano, Sala: “Chiesto a Regione linee guida per inizio scuole infanzia e asili nido” -