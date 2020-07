Il Governo valuta di prorogare fino al 31 dicembre lo stato di emergenza. Conte: “Non significa che non teniamo sotto controllo il virus” (Di venerdì 10 luglio 2020) “E’ una decisione che dobbiamo prendere in Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza non significa che non teniamo sotto controllo il virus, l’eventuale proroga significa che siamo nella condizione di continuare ad adottare le misure necessarie, anche minimali. Non vi dovrete sorprendere se la decisione sarà prorogare lo stato di emergenza. Ragionevolmente prorogheremo lo stato di emergenza”.E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, a proposito dell’ipotesi che il Governo proroghi fino al 31 dicembre lo stato di emergenza per ... Leggi su lanotiziagiornale

