La storia del prete che ha preso due volte il Coronavirus (Di giovedì 9 luglio 2020) Repubblica Torino racconta oggi la storia di don Igor Sciolla, 41 anni, parroco di Valfenera, Pralormo, Villata e Cellarengo, che per due volte ha preso il Coronavirus e per due volte è guarito con doppio tampone negativo e tuttavia è ancora ricoverato in un letto di ospedale senza sapere cosa ha. Dopo 60 giorni passati in isolamento da quando il 13 aprile aveva scoperto di avere il Covid, il sacerdote astigiano a metà giugno era tornato alla vita di sempre e alle messe nelle sue chiese. Ma la normalità non è durata molto perché a fine giugno un bruciore alla gola è stato l’inizio di qualcosa di più serio. «Pensavo solo a un colpo d’aria — spiega il prete — ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : storia del Emre Belozoglu nella storia del calcio turco: ha segnato in quattro decadi differenti Fanpage Roberta Morise e Ignazio de Il Volo insieme: l’indizio su Instagram

Roberta Morise e Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, sarebbero stati avvistati insieme sul lungomare calabrese. Love story o solo amicizia? Questo ancora non lo sappiamo, ma a far aumentare i dubb ...

DayDreamer anticipazioni turche: Sanem nasconde la relazione con Can

Sempre più vicini nelle puntate italiane di DayDreamer – Le ali del sogno, presto Sanem e Can non potranno nascondere i loro sentimenti e la passione scoppierà. Le anticipazioni turche di DayDreamer s ...

