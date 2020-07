Focolai Roma, dipendente del IV Municipio (Tiburtino) positiva al test: «Salute degli utenti a rischio: eseguire sanificazioni» (Di martedì 7 luglio 2020) Un altro allarme coronavirus a Roma. «Una dipendente del IV Municipio è risultata positiva al Covid. La dipendente ha effttuato il test sierologico e siamo in attesa dell'esito del... Leggi su ilmattino

L’Unità di Crisi della Regione ha invitato i membri della comunità bangla di Roma “che dal 1° giugno sono rientrati dal loro Paese o siano entrati in contatto stretto con persone di rientro dal Bangla ...Solo ieri a Fiumicino erano arrivati 225 passeggeri provenienti da Dacca con un volo speciale diretto. Tutte le persone sono state messe subito in isolamento. «La quarantena per chi viene da Paesi ext ...