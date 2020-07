Juventus Lione, novità in Champions League: deciso dove si giocherà (Di lunedì 6 luglio 2020) Juventus Lione – Sarà una settimana decisiva, infatti, venerdì la Uefa prenderà una decisione sul luogo dove la Juventus disputerà il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione, e così anche per la sfida di Barcellona-Napoli. Una settimana cruciale per le coppe internazionali, che avrà venerdì come giorno cardine per scoprire il luogo delle “Final Eight” di Champions League. Ritorno degli ottavi che verranno disputati, ricordiamolo, il 7 e l’8 di agosto a campionato già finito. Juventus Lione, deciso dove si giocherà Secondo il quotidiano “As” nonostante sia già stata decisa la volontà di far giocare i quarti di finale in stadi neutri in Portogallo: Oporto e Guimarares. Le sfide di ritorno degli ottavi, ciononostante, verranno giocate negli stadi ... Leggi su juvedipendenza

