Il Giardino Segreto – Roma (Di domenica 5 luglio 2020) Il Giardino Segreto Strada Regionale Sabina 657 km 12,600 – 02040 Roma Tel. 329/8762471 Sito Internet: Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 10/13€, primi 10/15€, secondi 15/30€, dolci 8€ Giorno di chiusura: dal Lunedì al Giovedì OFFERTAFummo prudenti l’anno passato nel valutare questo ristorante in occasione del suo ingresso in guida, ma ora possiamo sbilanciarci e premiare Il Giardino Segreto con un bell’incremento di voto. Merito di una proposta a “metri 0”, con le verdure che provengono dal proprio orto e gran parte della materia prima dall’azienda agricola La Chianona, di cui il ristorante agrituristico fa parte. Ci riferiamo alle carni di maiale nero, polli e Chianina allevati insieme al famoso e pregiato Wagyū che qui presenta un BMS – grado di marmorizzazione – di 9 (il massimo è ... Leggi su secoloditalia

