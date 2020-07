Celan, il traduttore risponde alle critiche del recensore (Di domenica 5 luglio 2020) Sullo scorso numero di Alias, Luca Crescenzi dà alla Mondadori «il merito storico di aver per prima raccolto in un volume dei Meridiani esemplarmente curato da Giuseppe Bevilacqua tutta la produzione lirica». In realtà suo merito maggiore è aver pubblicato il primo testo in italiano di Celan nel 1976: «Poesie», a cura di Moshe Kahn. Nel mio imminente «Celan in Italia 1956-76» (Prospero, 2020) si vedrà perché Celan bocciò la candidatura di Bevilacqua, previa lettura delle prove di traduzione. Crescenzi … Continua L'articolo Celan, il traduttore risponde alle critiche del recensore proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Nel 1960, in un saggio destinato a una trasmissione radiofonica il cui oggetto era Osip Mandel’stam, uno dei poeti da lui più amati, Paul Celan scriveva: «Il luogo della poesia è un luogo umano, “un l ...

