Le cinque ricette di Sirio Maccioni che hanno lasciato il segno

(Di venerdì 24 aprile 2020)è l’uomo che ha incarnato il sogno americano. Passando per la tavola - in cui si è inserito sciacquando i panni in Francia - la sua cucina, negli anni '70 in Usa, godeva della stima massima; non altrettanto avveniva per quella italiana. Poi la virata verso il tricolore, strada facendo. Tanto che alla fine i piatti più apprezzati erano proprio quelli in cui si respirava tutto il sapore e il profumo del paese da cui era partito giovanissimo., il "ristoratore del sogno americano", è scomparso lo scorso 20 aprile. Nato a Montecatini Terme nel 1932, da cui parte giovanissimo alla volta di un sogno: quello di fare successo in Francia. Che in realtà sarà il trampolino di lancio per gli States dove arriva negli anni '50 e dove, nel 1974, apre quello che nel giro di pochi anni ...