Medico sportivo - ' per ripresa attività all' aperto parola d' ordine gradualità'

Non solo Gaetano: anche Augello salterà la gara di sabato in casa del Milan per squalifica - Non solo Gaetano: anche Augello salterà la gara di sabato in casa del Milan per squalifica - Non solo Gaetano, espulso a fine primo tempo (non senza polemiche per l’intervento del Var) assente sabato sera a San Siro contro Il milna. Ranieri dovrà fare a meno anche di Augello, che in diffida, ...

Prato, riprende il servizio di pattugliamento delle piste ciclabili in bici e monopattino - Prato, riprende il servizio di pattugliamento delle piste ciclabili in bici e monopattino - Prato, 6 maggio 2024 - Con l’arrivo della bella stagione il Reparto Territoriale Centro della Polizia Municipale riprende il servizio di controllo delle vie del centro storico e delle piste ciclabili ...

Cinque operai morti durante lavori nelle fognature. Intrappolati nei cunicoli sul lungomare di Casteldaccia, nel Palermitano - Cinque operai morti durante lavori nelle fognature. Intrappolati nei cunicoli sul lungomare di Casteldaccia, nel Palermitano - Cinque operai morti e uno gravissimo, intubato. È il bilancio del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia, nel Palermitano. Un altro operaio risulta ferito lievemente: i vigili del fuoco ...