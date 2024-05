Vi racconto da dove nasce il nuovo antisemitismo L’intervento di Cadelo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 6 maggio 2024) Se nel Medioevo gli Ebrei erano stati accusati di magia, stregoneria e alleanza con potenze oscure per realizzare i loro malvagi disegni di potere, alla fine del XIX secolo, dopo l’Illuminismo e il Positivismo che avevano aperto nuove consapevolezze filosofiche, gli Ebrei furono additati come i colpevoli della crisi del sistema economico per un loro oscuro tornaconto. Durante quegli anni di crisi furono considerati estranei alla cultura europea fino a rappresentare il male assoluto che si era insediato in Occidente per distruggerlo dalle fondamenta. Il numero di quanti, in quell’ultimo scorcio di secolo, fecero a gara per indossare la casacca dell’– termine coniato nel 1880 dal giornalista tedesco Wilhem Marr che denunciava il “parassitismo sociale” degli Ebrei – fu incredibilmente nutrito e forse meriterebbe una pubblicazione specifica che a tutt’oggi ...