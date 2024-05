Musica - danz - most -e, promozione sociale e territoriale alla Reggia di Caserta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 7 minutiE’ stato presentato questa mattina, nella sala conferenze della Gran Galleria delladi, il calendario delle iniziative del Bando di valorizzazione partecipata del Museo per il periodo compreso tra maggio e agosto 2024. L’istituto del Ministero della Cultura, quale museo contemporaneo al servizio della società, consolida il ruolo di promotore di sviluppo in chiave culturale sostenendo forme di progettualità condivisa offrendo ai suoi pubblici una rassegna di eventi di grande interesse che spaziano nei diversi linguaggi dell’arte, da, passando per la pittura, la scultura e il cinema. In cartellone anche iniziative di animazione. Con il ...